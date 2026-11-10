Омбудсман ЄС розслідує призначення голови Siemens посланником з ШІ — Politico Europe

Європейський омбудсман розпочав розслідування щодо дій Єврокомісії під час призначення голови наглядової ради Siemens Джима Хагеманна Снабе спеціальним посланником з промислового штучного інтелекту. Омбудсман перевірятиме, чи змогла Комісія належно виявити, оцінити та врегулювати фактичний або потенційний конфлікт інтересів, повідомляє Politico Europe.

Скарга громадських організацій

У червні група неурядових організацій, до якої входять Transparency International та Corporate Europe Observatory, поскаржилася Європейському омбудсману на призначення Снабе. Вони заявили, що його подальша робота в Siemens може поставити під сумнів незалежність і неупередженість посланника.

Європейська омбудсманка Тереза Анжінью у листі до Corporate Europe Observatory зазначила, що скаржники вважають неналежними виявлення, оцінку та врегулювання можливих конфліктів інтересів. Вони також хочуть, щоб Єврокомісія скасувала призначення Снабе. За словами Анжінью, для розгляду скарги необхідно вивчити документи Єврокомісії та, можливо, провести зустрічі з її працівниками.

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Закиди щодо ролі Siemens

Джим Хагеманн Снабе має підготувати звіт про інфраструктуру для ШІ, передові технології штучного інтелекту та впровадження ШІ у промисловості. Він обійматиме цю неоплачувану посаду до кінця березня 2027 року.

Дослідник і активіст Corporate Europe Observatory Брам Вранкен заявив, що Снабе має прямі фінансові інтереси у розвитку дата-центрів та пом’якшенні правил щодо ШІ. Призначення також критикували через участь Siemens у лобіюванні послаблення окремих правил європейського закону про штучний інтелект. Зокрема, компанія була серед головних прихильників виключення з-під дії цього закону продуктів, на які поширюються правила ЄС щодо машин.

Єврокомісія раніше захищала призначення, заявляючи, що звіт Снабе буде публічним і доступним для громадського контролю. Водночас Комісія не надала доступу до низки документів щодо його призначення депутатам Європарламенту та Politico.

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