Омбудсмен виявив проблеми зі строками розгляду заяв у Migri — YLE News

У Фінляндії заступник парламентського омбудсмена встановив значні проблеми зі строками опрацювання заяв у Міграційній службі країни Migri. Перевірку розпочали після сотень скарг на тривале очікування рішень, повідомляє YLE News.

Затримки у справах про возз’єднання сімей

Перевірка засвідчила, що Migri не може розглянути всі заяви в установлені законом строки. Найбільші труднощі виявили у справах про дозволи на проживання на підставі сімейних зв’язків: у 2026 році в межах передбаченого дев’ятимісячного строку розглянули лише 61% таких заяв.

Парламентський омбудсмен у Фінляндії контролює, як органи влади дотримуються законодавства та захищають основні права людей, а також розглядає скарги громадян.

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Черги для громадянства та постійного проживання

За даними заступника парламентського омбудсмена, затримки виникли через те, що кількість заяв перевищує спроможність Migri їх обробляти. Черги накопичилися також у справах щодо набуття фінського громадянства та отримання постійних дозволів на проживання.

На строки розгляду вплинули нестача персоналу, законодавчі зміни та складність окремих справ. Водночас заступник парламентського омбудсмена наголосив, що органи влади мають дотримуватися законодавчих термінів навіть за зростання кількості заяв. Він попросив Міністерство внутрішніх справ і Міністерство економіки та зайнятості Фінляндії пояснити, яких заходів вони вживатимуть для розв’язання проблеми.

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