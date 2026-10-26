Омбудсменка виявила помилки у вилученні трьох дітей — ABC News Australia

В Австралії омбудсменка Південної Австралії Емілі Стрікленд встановила, що Департамент захисту дітей штату помилково неформально змінив умови опіки над трьома дітьми всупереч позиції їхніх матерів. Як повідомляє ABC News, відомство не застосувало передбачених законом формальних повноважень для вилучення дітей.

Висновки викладено у звіті, підготовленому за результатами розгляду трьох окремих скарг. Стрікленд назвала підхід департаменту в кожному з випадків адміністративною помилкою. Водночас вона зазначила, що працівники служби реагували на серйозні занепокоєння щодо безпеки та добробуту дітей.

Плани без згоди матерів

У двох випадках департамент використав так звані плани безпеки, щоб передати дітей під опіку іншого з батьків або близьких родичів. Такі плани зазвичай передбачають співпрацю та домовленість між службою і батьками чи опікунами дитини.

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Омбудсменка встановила, що матері в обох випадках чітко та послідовно заперечували проти запропонованих планів. За відсутності згоди департамент мав розглянути інші способи реагування на ризики для дітей, зокрема формальне вилучення відповідно до закону Південної Австралії про дітей та молодь.

Випадок із немовлям

У третьому випадку департамент передав немовля від матері під опіку батька без плану безпеки та без застосування формальних законних повноважень. Служба мала серйозні побоювання щодо психічного здоров’я матері. Вона зрештою неохоче погодилася на запропонований варіант, однак омбудсменка вказала, що департамент не мав домагатися такої згоди для вилучення без використання формальних повноважень.

За словами Стрікленд, у всіх трьох справах не були виконані внутрішні вимоги щодо реальної взаємодії з батьками та надання їм незалежної підтримки. Виконувач обов’язків генерального директора Департаменту захисту дітей Даріан Шепард-Бейлі заявив, що відомство вітає звіт і здійснило кроки для виконання рекомендацій, зокрема оновило практичний посібник щодо застосування планів безпеки.

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