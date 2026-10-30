Омена Менса відкрила у Гані кампус спорту й мистецтва для дітей — Interia Sport

Польська підприємиця й телеведуча Омена Менса відкрила в Гані комплекс Kids Haven Sport & Art Campus, призначений для поєднання освіти дітей зі спортивними та мистецькими заняттями. На відкриття приїхали її партнер, засновник InPost Рафал Бжоска, а також гості з польського шоу-бізнесу та спорту.

Розвиток проєкту Kids Haven

Як повідомляє Interia Sport, новий кампус пов’язаний із діяльністю Omenaa Foundation. Раніше в Гані вже відкрили Kids Haven School — заклад для дітей, які жили на вулиці, а також для неповнолітніх, врятованих із примусової праці. У школі вони можуть отримати освіту, безпечне середовище та підтримку.

Kids Haven Sport & Art Campus має розширити цю ініціативу. Його задум полягає в тому, щоб надати дітям можливість займатися спортом і творчістю поряд із навчанням.

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Гості на відкритті

Серед учасників заходу були журналістка Малгожата Розенек-Майдан, її чоловік — колишній футболіст збірної Польщі Радослав Майдан, фітнес-тренерка Ева Ходаковська та колишній баскетболіст НБА Марцін Гортат. До Гани також прибув інфлюенсер Миколай «Багі» Багінський.

Малгожата Розенек-Майдан у соцмережах повідомила, що цього року Kids Haven School прийняла 60 нових учнів. За її словами, поруч зі школою розвивають спортивно-мистецький комплекс, адже дітям потрібні не лише навчальні матеріали, а й простір для спорту, мистецтва та розвитку.

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