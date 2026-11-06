ONGC веде переговори про управління двома нафтовими проєктами Венесуели — OilPrice

Індійська державна Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) веде переговори щодо перебрання операційного управління двома нафтовими проєктами у Венесуелі. Домовленості можуть надати компанії контроль над видобутком і продажем нафти на родовищах, за якими їй заборгували понад 500 млн доларів дивідендів, повідомляє OilPrice.

Переговори можуть завершити за шість місяців

Закордонний підрозділ компанії ONGC Videsh проводить переговори з владою Венесуели та США. Фінансовий директор ONGC Анупам Агарвал повідомив аналітикам, що обговорення перебувають на просунутій стадії. У компанії розраховують завершити оформлення угод упродовж трьох—шести місяців.

Наразі ONGC має інвестиції у проєктах San Cristobal та Carabobo 1, але не є їхнім оператором. Запропонована домовленість передбачає, що компанія управлятиме родовищами та реалізовуватиме видобуту там нафту, одночасно вирішуючи питання заборгованості за дивідендами.

Частки у двох проєктах

У проєкті San Cristobal ONGC володіє 40%, тоді як решта 60% належить венесуельській державній нафтовій компанії PDVSA. ONGC очікує отримати повне операційне управління цим активом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У Carabobo 1 управління за запропонованою схемою ділитимуть з іншими інвесторами. Сукупна частка ONGC та інших індійських компаній становить 18%, ще 11% належить іспанській Repsol. За словами Агарвала, нові угоди також можуть дозволити ONGC придбати частки в інших венесуельських родовищах. Остаточні деталі погашення дивідендної заборгованості ще не погоджені.

Відновлення нафтової галузі

Венесуела намагається відновити нафтову промисловість, яка тривалий час потерпала від недостатніх інвестицій та операційних проблем. Chevron окреслила план інвестувати у Венесуелі понад 7 млрд доларів протягом п’яти років, а Eni та Repsol отримали розширені операційні ролі.

Rystad Energy оцінює, що за істотного нарощування інвестицій і нафтосервісних послуг Венесуела може видобувати 1,6 млн барелів на добу до 2028 року та 1,8 млн барелів на добу до 2030-го. Водночас, за даними Baker Hughes, на які посилається Rystad, станом на серпень у країні працювали лише дві бурові установки, тоді як для підтримки такого прогнозу до 2028 року потрібно близько 50.

Читай нас у