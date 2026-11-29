У США онлайн-продажі в Чорну п’ятницю сягнули рекордних 13,1 млрд доларів, що на 11% більше, ніж торік. Водночас відвідуваність фізичних магазинів знизилася, свідчать попередні дані аналітичних компаній, на які посилається Korea Herald.

Зростання продажів

Загальний обсяг роздрібних продажів у магазинах та онлайн, без урахування бензину й автомобілів, зріс на 5,8% порівняно з попередньою Чорною п’ятницею. Такі дані навела Mastercard SpendingPulse, яка відстежує всі форми платежів, зокрема готівкові.

За оцінкою Adobe Analytics, сума онлайн-покупок перевищила її прогноз. Salesforce, зі свого боку, повідомила про зростання кількості замовлень на 5% у річному вимірі. Компанія оцінила глобальні онлайн-продажі за п’ятницю в рекордні 82,7 млрд доларів, із яких 19,1 млрд доларів припало на США.

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Різницю між оцінками Adobe та Salesforce пояснюють різними масивами даних. Salesforce використовує інформацію про покупки понад 1,5 млрд споживачів у світі, тоді як Adobe аналізує дані більш ніж 1 трлн відвідувань американських сайтів роздрібної торгівлі.

Менше покупців у магазинах

Попри те, що фізичні магазини все ще забезпечують більшість продажів у Чорну п’ятницю, їхня відвідуваність скоротилася. За попередніми даними RetailNext, кількість відвідувачів була на 2,9% меншою, ніж у 2025 році. Sensormatic Solutions зафіксувала зниження на 4,2% проти попередньої Чорної п’ятниці, водночас трафік був на 250% вищим за показник п’ятниці тижнем раніше.

Mastercard SpendingPulse повідомила, що витрати в офлайн-магазинах зросли на 3,8% — це найбільший приріст із 2022 року. Найбільший попит мали технологічні товари: витрати на електроніку та програмне забезпечення збільшилися майже на 8%. Покупці також купували одяг, товари для дітей і домашніх тварин, а також побутові засоби.

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