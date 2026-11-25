Онлайн-ритейлер швидкої моди Shein виплатить 100 млн доларів США для врегулювання претензій Федеральної торгової комісії США (FTC). Регулятор заявив, що компанія вводила покупців в оману щодо строків доставки, відгуків на товари та походження бавовни в частині продукції, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на судові документи.

Претензії щодо доставки та відгуків

За даними FTC, Shein рекламувала швидку доставку, хоча знала, що клієнти отримували посилки із запізненням на дні або місяці, а в окремих випадках не отримували їх узагалі. У межах домовленості компанія також зобов’язалася не вводити споживачів в оману щодо строків доставки та не блокувати негативні відгуки.

Регулятор також стверджує, що Shein відфільтровувала негативні оцінки товарів. Зокрема, внутрішні настанови компанії передбачали виключення «вкрай негативних» коментарів, зокрема скарг на те, що прикраса фарбує шкіру. За судовими документами, FTC планує використати кошти від врегулювання для компенсацій клієнтам.

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Заяви про ланцюг постачання

FTC також поставила під сумнів заяви Shein про її ланцюг постачання. Компанія стверджувала, що товари з позначкою evoluSHEIN походять від постачальників із вищими за середніми показниками соціальної відповідальності за результатами аудитів. Водночас, за твердженням комісії, Shein не змогла надати незалежних аудитів на підтвердження цього.

Окремо регулятор висловив сумніви щодо тверджень про походження бавовни в товарах для американського ринку, зазначивши, що тестування компанії часто було неточним або не давало однозначних результатів. Раніше Shein заявляла, що не використовує китайську бавовну у продукції для США, де закон забороняє імпорт товарів із Сіньцзянського регіону Китаю.

Представник Shein заявив, що компанія не визнала відповідальності та не погоджується з частиною тверджень FTC. За його словами, ритейлер продовжить посилювати практики захисту споживачів і дотримання вимог законодавства.

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