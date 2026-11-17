Заплановане оновлення мережі Ethereum під назвою Glamsterdam може порушити роботу до 15 тисяч смартконтрактів — автоматизованих програм, що забезпечують фінансові застосунки та перекази цифрових активів у мережі. Про це під час дзвінка розробників заявив представник Ethereum Foundation Маріус ван дер Вейден, повідомляє CoinDesk.

За оцінкою ван дер Вейдена, у потенційно вразливих контрактах під ризиком може опинитися кілька сотень тисяч доларів. Це незначна сума порівняно з масштабом екосистеми Ethereum, де налічується близько 90 млн смартконтрактів, однак кількість програм, яких можуть торкнутися зміни, перевищує попередні оцінки.

Зміна вартості операцій

Проблема пов’язана з технічними пропозиціями EIP-8037 та EIP-8038, які мають змінити правила оплати за зберігання й отримання даних у мережі. Кожна дія смартконтракту потребує gas — плати, що відображає обсяг обчислювальної роботи в Ethereum.

Згідно з EIP-8037, за створення нового постійного стану мережі стягуватимуть окрему плату. Йдеться, зокрема, про розгортання контракту або додавання нового запису до сховища. Вартість розгортання нового контракту може зрости приблизно з 32 тис. до 183,6 тис. gas, а створення нового слота для зберігання даних — із 20 тис. до близько 97,92 тис. gas.

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Розробники Ethereum пропонують ці зміни, щоб стримати надто швидке зростання бази даних мережі в умовах збільшення кількості операцій у блоках. Водночас частину чинних застосунків створювали з розрахунком на передбачувану вартість операцій або з фіксованим лімітом gas для викликів інших контрактів.

Результати перевірок і затримка тестування

Ethereum Foundation залучив зовнішні компанії з кібербезпеки для перевірки впливу нових правил. Представник ChainSecurity Тангі Роше повідомив про 152 виявлені проблеми; приблизно половина з них збігалася з внутрішніми дослідженнями фонду, що дає близько 200 окремих потенційних проблем.

Компанія Dedaub проаналізувала близько 25 тисяч контрактів із незвичним використанням gas та зафіксувала 70 проблем середнього і високого рівнів ризику. З них 22 Ethereum Foundation раніше не виявив. Сам фонд під час комунікації з командами розробників знайшов три помилки високої серйозності та щонайменше 25 — середньої; більшість із них уже виправляють.

Проблеми сумісності затримали тестування оновлення в публічній тестовій мережі Hoodi ще з жовтня. Розробники мають знову розглянути пропозиції у четвер, а Hoodi залишатиметься на паузі до усунення помилок. Дати запуску основного оновлення Glamsterdam наразі не визначено.

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