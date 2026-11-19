Кожна четверта жінка у світі не має можливості відмовити чоловікові або партнерові в сексі, йдеться у звіті Фонду ООН у галузі народонаселення. Про це повідомляє The Guardian.

Показники в регіонах

У Західній і Центральній Африці не можуть сказати «ні» сексу у власному шлюбі 45% жінок. У Східній і Південній Африці, а також в арабських державах цей показник становить 33%. У Латинській Америці та Карибському басейні відмовити в сексі не можуть приблизно 10% жінок.

Аналіз даних із восьми країн — Анголи, Демократичної Республіки Конго, Казахстану, Малаві, Малі, Нігерії, Таджикистану та Замбії — засвідчив, що дівчата й молоді жінки віком від 15 до 19 років мають менше можливостей відмовитися від сексу, ніж жінки віком від 45 до 49 років. Ці дані узгоджуються з дослідженнями про високий рівень насильства з боку інтимного партнера щодо дівчат-підлітків.

Законодавчі прогалини

Юрист міжнародної правозахисної організації Equality Now Жан-Поль Мурунга наголосив, що сексуальний контакт без вільної та добровільної згоди є сексуальним насильством, зокрема й у шлюбі. За його словами, шлюб не означає постійної або передбачуваної згоди на сексуальні стосунки.

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Згідно зі звітом Мурунги за 2024 рік, у деяких африканських країнах зґвалтування у шлюбі не криміналізоване. У семи державах закон прямо звільняє чоловіків від відповідальності за зґвалтування дружин; серед них — Кот-д’Івуар, Ефіопія та Південний Судан. У Танзанії та Еритреї зґвалтування у шлюбі криміналізується лише тоді, коли подружжя не проживає разом.

Ризики для неповнолітніх

У країнах, де дозволені дитячі шлюби і водночас не криміналізоване зґвалтування у шлюбі, неповнолітні залишаються без належного правового захисту, зазначає видання. У Габоні чоловіка, який одружився з викраденою ним дитиною, можуть притягнути до відповідальності лише після анулювання такого шлюбу.

Засновниця організації A Girl At A Time у Сьєрра-Леоне Алімату Дімонекене заявила, що в багатьох громадах Західної Африки секс сприймають як обов’язок дружини у шлюбі, а жінки часто не називають примус зґвалтуванням і можуть звинувачувати себе.

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