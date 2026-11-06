ООН: майже 90 млн переміщених людей живуть у країнах із кліматичними ризиками — France 24

Майже 90 мільйонів біженців та інших вимушено переміщених людей — близько трьох чвертей їхньої загальної кількості у світі — живуть у країнах, що зазнають значного впливу кліматичних небезпек. Про це йдеться у звіті Агентства ООН у справах біженців, повідомляє France 24.

В ООН закликали терміново посилити захист таких людей напередодні кліматичної конференції COP31 у Туреччині. За даними агентства, ті, хто був змушений залишити домівки через конфлікти, насильство чи переслідування, часто опиняються в місцевостях із посухами, смертельними повенями та екстремальною спекою.

Клімат ускладнює повернення додому

УВКБ ООН зазначило, що зміна клімату дедалі більше перешкоджає довгостроковим рішенням для переміщених осіб. Понад дві третини біженців, які повернулися додому в першій половині року, повернулися до країн, особливо вразливих до кліматичних загроз.

У Сирії, куди нещодавно повернулися майже чотири мільйони переміщених людей, відновленню загрожують скорочення запасів підземних вод і кліматичні потрясіння. Агентство згадало травневі повені вздовж річки Євфрат, які пошкодили житло та знову змусили тисячі людей залишити свої домівки.

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Нові переміщення через стихійні лиха

За останнє десятиліття погодні катастрофи спричинили понад 255 мільйонів внутрішніх переміщень у світі — приблизно 70 тисяч щодня, заявило УВКБ ООН. Агентство також попередило, що до 2050 року кожне третє поселення біженців у країнах Африки на південь від Сахари може щороку переживати щонайменше 100 днів небезпечної спеки.

За прогнозом організації, надзвичайно сильне явище Ель-Ніньйо цього року може спричинити нові переміщення населення. Зокрема, сильні повені у Східній Африці, пов’язані з цим явищем, можуть до кінця 2026 року змусити залишити домівки до трьох мільйонів людей у Сомалі, Кенії, Південному Судані та Уганді.

УВКБ ООН наголосило, що лише 10% світового кліматичного фінансування надходить до нестабільних і охоплених конфліктами країн, які приймають значну кількість переміщених людей, уразливих до кліматичних ризиків. Під час COP31 агентство планує закликати уряди та кліматичні фінансові установи враховувати біженців і переміщених осіб у національних кліматичних планах та механізмах фінансування.

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