Рада Безпеки ООН після восьми раундів голосування не змогла погодити наступника генерального секретаря Антоніу Гутерреша. Його каденція завершується 31 грудня, а в ООН готують резервні сценарії на випадок, якщо нового очільника не призначать до початку 2027 року, повідомляє Cyprus Mail.

Цього тижня Рада Безпеки, як очікується, проведе нове таємне голосування. Однак п’ять її постійних членів, які мають право вето, досі не дійшли згоди щодо кандидатури. Для обрання Гутерреша у 2016 році Раді Безпеки знадобилося шість раундів голосування.

Кандидати та процедура

Серед претендентів згадуються Ребека Грінспен, яку видання називає фавориткою, та високопоставлена дипломатка Об’єднаних Арабських Еміратів Лана Нуссейбе. Нуссейбе стикається із запереченнями через звинувачення в тому, що її країна підтримувала воєнізоване угруповання «Сили швидкої підтримки» у громадянській війні в Судані. ОАЕ це заперечують.

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Кандидати зазвичай місяцями лобіюють підтримку урядів членів Ради Безпеки, після чого проходять серію закритих неофіційних опитувань. У них члени ради голосують «заохочувати», «не заохочувати» або «без думки». Після появи фаворита Рада Безпеки має ухвалити резолюцію з рекомендацією кандидата Генеральній Асамблеї ООН. Для цього потрібні щонайменше дев’ять голосів із 15 та відсутність вето постійного члена.

Сценарії у разі вакантної посади

Статут ООН не визначає порядку дій у разі вакантної посади генерального секретаря, а завершення каденції без призначеного наступника ще не відбувалося. Кампанія 1 for 8 Billion, яка виступає за відкритіший процес відбору, розглядала кілька варіантів: призначення Радою Безпеки виконувача обов’язків або самостійне продовження повноважень Генеральною Асамблеєю. Водночас кожен із цих варіантів має процедурні перешкоди.

Представник Російської Федерації — держави-агресора — Кирило Логвінов заявив ТАСС, що ситуація після 31 грудня також залишається незрозумілою. За його словами, серед варіантів розглядають тимчасове продовження повноважень Гутерреша або призначення іншого посадовця. Колишній співробітник ООН Деніел Сафран-Хон зазначив, що без генсека Рада Безпеки та Генеральна Асамблея зможуть певний час продовжувати засідання, однак можуть виникнути обмеження щодо призначень на високі посади та питань бюджету.

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