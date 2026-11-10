ООН назвала недостатньою реакцію Ізраїлю на повені в Газі — Anadolu Agency

ООН погодилася з оцінкою Ради миру про недостатню реакцію Ізраїлю на надзвичайну ситуацію через повені в секторі Гази та закликала дозволити ввезення додаткових матеріалів і обладнання для тимчасових укриттів. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заступника речника ООН Фархана Хака.

Тисячі пошкоджених наметів

За словами Хака, до Гази можна доставити більше тимчасового житла, однак для його переміщення через контрольно-пропускні пункти потрібен дозвіл ізраїльської влади.

Сильні дощі протягом вихідних затопили табори переміщених осіб і пошкодили тисячі наметів. ООН повідомила про загибель немовляти внаслідок утоплення. Ще троє дітей і щонайменше одна жінка загинули, коли піщана дюна обвалилася на їхні намети.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, понад 26 тисяч домогосподарств повідомили про пошкодження укриттів або майна. Понад 150 тисяч наметів перебувають за межами Гази та очікують на відправлення.

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Заклик дозволити зимові поставки

Гуманітарні команди відкачують воду, покращують дренаж, укріплюють місця розміщення переміщених осіб мішками з піском і роздають екстрену допомогу. Водночас ООН заявила, що їм не вистачає обладнання для реагування на кризу такого масштабу.

Рада миру закликала Ізраїль негайно дозволити ввезення товарів для підготовки до зими, заявивши, що затримки погіршили передбачувану гуманітарну надзвичайну ситуацію. Вона також закликала палестинське угруповання ХАМАС роззброїтися та передати владні повноваження відповідно до мирного плану.

Фархан Хак також повідомив про триваючі удари по населених районах Гази, що призводять до нових жертв. За його словами, співробітники ООН, які в суботу відвідували місце розміщення переміщених осіб на захід від так званої Жовтої лінії в місті Газа, були змушені сховатися через черги пострілів поблизу. Працівники ООН не постраждали. Хак повторив заклик організації захищати цивільне населення відповідно до міжнародного гуманітарного права.

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