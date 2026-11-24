У 2025 році інтимні партнери або члени родини вбили у світі близько 47 тисяч жінок і дівчат — у середньому п’ятьох щогодини. Такі дані ООН оприлюднила напередодні Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, повідомляє Deutsche Welle.

Дані зі 122 країн і територій

Оцінка ґрунтується на статистиці зі 122 країн і територій. Щодня від рук людей із близького оточення гинули в середньому 129 жінок і дівчат. Це становить приблизно 60% усіх жінок і дівчат, які стали жертвами умисних убивств у 2025 році.

Найбільше феміцидів зафіксували в Африці — 22 100. В Азії загинули 15 100 жінок і дівчат, в Америці — 7 400, у Європі — 2 100, в Океанії — 300.

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Темпи скорочення залишаються повільними

ООН визначає феміцид як умисне вбивство жінки або дівчини через її стать. У доповіді зазначено, що загальний рівень убивств у світі знижується, однак кількість феміцидів скорочується повільніше, зокрема в Америці та Європі.

В організації пов’язують це з перешкодами, які жінки мають у доступі до правосуддя, а також із соціальними нормами та гендерними стереотипами. За окремою доповіддю UN Women, фізичного або сексуального насильства зазнала майже кожна третя жінка у світі, проте лише 7% повідомили про це поліції.

За оцінками UN Women і Управління ООН з наркотиків і злочинності, упродовж останніх років кількість жінок і дівчат, убитих партнером або родичем, коливалася від 45 тисяч до 51 тисячі на рік.

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