Генеральна асамблея ООН консенсусом ухвалила резолюцію про проведення глобальної конференції з водних питань кожні три роки, починаючи з 2031 року. Ініціативу очолили Об’єднані Арабські Емірати та Сенегал, повідомляє The National.

Резолюція має забезпечити постійну політичну увагу до питань води, санітарії та міжнародної координації. Конференції у 2026 і 2028 роках уже були погоджені раніше, а новий механізм передбачає регулярні зустрічі урядів після 2031 року.

Конференція в Абу-Дабі

ОАЕ та Сенегал спільно проведуть третю Водну конференцію ООН в Абу-Дабі 8–10 грудня 2026 року. Вона стане першою такою конференцією, яку прийматимуть країни Глобального Півдня, і буде присвячена прискоренню виконання шостої Цілі сталого розвитку ООН — забезпеченню загального доступу до води й санітарії та сталому управлінню ними.

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Помічник міністра закордонних справ ОАЕ з питань енергетики та сталого розвитку Абдулла Балалаа заявив, що регулярний формат надасть світовому порядку денному щодо води необхідну послідовність і політичну платформу. Посол ОАЕ в ООН Мохамед Абушахаб зазначив, що вода є основою для охорони здоров’я, продовольчої безпеки, енергетики, кліматичної стійкості, економічного розвитку та миру.

Доступ до води та санітарії

За даними ООН, у 2024 році близько 2,1 млрд людей не мали доступу до безпечно керованого питного водопостачання, а 3,4 млрд — до безпечно керованих санітарних послуг. Частка населення світу, що має доступ до таких санітарних послуг, зросла з 48% у 2015 році до 58% у 2024-му.

Генеральний секретар ООН має скоординувати підтримку між установами організації та подати звіт щонайменше за шість місяців до конференції 2031 року. У документі мають оцінити попередні ініціативи, отриманий досвід і перешкоди. Фінансування конференцій та підготовки до них здійснюватиметься поза регулярним бюджетом ООН за рахунок добровільних внесків урядів, фінансових установ та інших донорів.

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