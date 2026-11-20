ООН висловила занепокоєння ударами коаліції на чолі із Саудівською Аравією по єменському порту Ходейда на Червоному морі. Організація попередила, що подальша військова ескалація може поставити під загрозу життєво важливі маршрути постачання гуманітарної допомоги, повідомляє The National.

Заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак заявив у Нью-Йорку, що організація стежить не лише за ударами по Ходейді, а й за військовими операціями в районах Сани, Саади й Таїза, а також за атаками хуситів на Саудівську Аравію. За його словами, ООН глибоко занепокоєна триваючою військовою ескалацією в Ємені та навколо нього.

Удари по порту та заяви сторін

Коаліція, що воює проти єменських хуситів, 20 листопада завдала ударів по Ходейді та інших цілях у межах «спеціальної операції». Вона заявила, що операція була спрямована проти ймовірної контрабанди зброї в цьому районі та стала відповіддю на неодноразові атаки безпілотниками й ракетами по Саудівській Аравії.

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Хусити, яких підтримує Іран, погрожували ударами у відповідь по Джидді та інших портах на Червоному морі в разі атаки на Ходейду. Також угруповання заявило авіакомпаніям, що повітряний простір Саудівської Аравії є небезпечним, і погрожувало фінансовому району Ер-Ріяда та електростанції в Аль-Шукайку.

Заклик зберегти роботу портів

В ООН наголосили, що порти Ємену на Червоному морі мають залишатися дієздатними, оскільки мільйони людей залежать від надходження через них предметів першої необхідності. Організація закликала всі сторони виконувати зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом, зокрема не спрямовувати атаки проти цивільних і цивільної інфраструктури та вживати постійних заходів для захисту цивільного населення.

ООН також повторила, що військового розв’язання конфлікту немає, і закликала сторони знайти шлях до відновлення політичних переговорів.

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