Метамфетамін дедалі більше поширюється на Близькому Сході після занепаду сирійської торгівлі каптагоном, заявила представниця Управління ООН з наркотиків і злочинності Сірі Б’юне на Всесвітньому поліцейському саміті в Дубаї, ОАЕ. Як повідомляє The National, злочинні угруповання швидко адаптувалися до змін на регіональному нелегальному ринку наркотиків.

За словами Б’юне, завершення конфлікту в Сирії порушило виробництво каптагону та послабило мережі, які підтримували його збут. Водночас метамфетамін дедалі більше закріплюється на Близькому Сході. За часів режиму Башара аль-Асада Сирія була найбільшим у світі джерелом каптагону, а значна частина цих таблеток призначалася для споживачів у країнах Перської затоки.

Рекордне споживання наркотиків

Під час виступу Б’юне представила Всесвітню доповідь ООН про наркотики за 2026 рік. Згідно з нею, у 2024 році наркотики вживали 331 млн людей у світі, що на 34% більше, ніж десять років тому.

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Метамфетамін залишається найбільшим ринком синтетичних наркотиків у світі. Найбільшими його ринками є Північна Америка, Східна та Південно-Східна Азія, однак контрабандисти дедалі активніше постачають його до нових регіонів, зокрема на Близький Схід. Б’юне зазначила, що наркоторговці диверсифікують маршрути, використовують менші порти, нові транзитні коридори та складні технології для переміщення наркотиків через кордони.

Кетамін в упаковках зеленого чаю

Виконавчий директор Інтерполу з підтримки розслідувань Стівен Фрай повідомив, що в дев’яти країнах виявили 24 тонни кетаміну, прихованого в однакових упаковках, які виглядали як пакети із зеленим чаєм. Поштовхом для міжнародного розслідування став пакет, знайдений прибиральником на пляжі острова Чеджу в Південній Кореї.

За словами Фрая, кетамін став наркотиком, поширення якого Інтерпол фіксує найшвидше. Під час операції Lionfish-Mayag обсяги вилученого кетаміну вперше перевищили обсяги вилученого метамфетаміну. У межах тієї ж операції правоохоронці вилучили фентаніл, якого, за оцінкою Інтерполу, вистачило б на 63 млн потенційно смертельних доз.

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