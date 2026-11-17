Спільна оцінка Програми ООН з довкілля та Всесвітньої організації охорони здоров’я засвідчила, що контакт із хімікатами, які порушують роботу гормональної системи, може починатися ще до народження та потенційно мати тривалі наслідки для розвитку мозку, росту й репродуктивного здоров’я.

Ризики для здоров’я

Як повідомляє Anadolu Agency, у новій оцінці виявили переконливіші, ніж раніше, докази зв’язку ендокринних дизрапторів із ширшим переліком проблем зі здоров’ям. У звіті вплив цих речовин пов’язано з порушеннями фертильності, неврологічних функцій, метаболізму, імунної та серцево-судинної систем. Також у ньому названо нові занепокоєння щодо здоров’я печінки й нирок.

Такі хімікати виявляли у крові, грудному молоці та пуповинній крові, тому діти можуть зазнавати відповідного впливу ще в період внутрішньоутробного розвитку.

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Де трапляються ці речовини

Ендокринні дизраптори можуть міститися у пластику, харчовому пакуванні, косметиці, іграшках і пестицидах. За даними оцінки, у світі зареєстровано понад 350 тисяч хімічних речовин і сумішей для виробництва та використання, однак лише невелику їх частину перевірили на властивості, що порушують гормональну систему.

Це перше велике глобальне оновлення оцінки з 2012 року. У ньому також наведено докази репродуктивної шкоди та порушень розвитку в диких тварин.

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