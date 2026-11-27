Продовольча та сільськогосподарська організація ООН і Всесвітня продовольча програма попередили про ймовірне суттєве погіршення гострої продовольчої незабезпеченості у 16 кризових регіонах світу в період із грудня 2026 року до травня 2027 року. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на спільну оцінку установ ООН.

Нові осередки ризику

Кількість визначених осередків зросла з 13 у червневій оцінці до 16. До переліку додали південь Африки, посушливий коридор Центральної Америки та північний схід Уганди. Чад включили через наслідки конфлікту в сусідньому Судані.

Найбільше занепокоєння, за оцінкою агентств, викликають Судан, Південний Судан, Сомалі, окремі райони Нігерії та Ємен. У 12 із 16 осередків основними чинниками продовольчої незабезпеченості названо конфлікти й збройне насильство.

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Посуха та фінансування

Установи ООН також попередили про ризик голоду в 13 районах суданських регіонів Північний Дарфур і Південний Кордофан до січня 2027 року. На півдні Африки посуха та підвищення температури, пов’язані з Ель-Ніньйо, загрожують сільськогосподарському виробництву.

У найближчі місяці до 3 мільйонів людей у Зімбабве, 2,6 мільйона в Малаві та 1,8 мільйона в Мозамбіку можуть зіткнутися з високим рівнем гострої продовольчої незабезпеченості. Фінансування гуманітарних програм продовольчої безпеки й харчування у п’яти осередках, що викликають найбільше занепокоєння, між 2022 і 2025 роками скоротилося на 62% — з 5,1 мільярда до 2 мільярдів доларів.

ФАО та ВПП закликали терміново надати гуманітарну допомогу й забезпечити безпечний доступ до постраждалих людей. Їхній спільний план превентивних дій має захистити 9 мільйонів людей у 22 країнах від можливих наслідків Ель-Ніньйо.

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