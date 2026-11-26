Агентство ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) прогнозує, що обсяги світової морської торгівлі у 2026 році не зростатимуть. На вантажопотоки впливають перебої на головних судноплавних маршрутах та невизначеність у торгівлі, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на огляд морського транспорту UNCTAD за 2026 рік.

У 2025 році обсяг товарів, перевезених морем, зріс на 1,9% — до 12,3 млрд тонн. Для порівняння, у 2024 році зростання становило 3,9%. Водночас попит на перевезення, виміряний у тонно-милях, у 2026 році може збільшитися на 1,5%, оскільки судна проходитимуть довші маршрути, щоб уникати перебоїв. Контейнерні перевезення, за прогнозом, зростуть на 3,3%, але повільніше, ніж у 2025 році.

Тиск на ключові маршрути

UNCTAD заявило, що рух комерційних суден Ормузькою протокою на початку березня скоротився на 95% після початку американо-ізраїльської війни з Іраном у лютому. До перебоїв через протоку щодня проходило в середньому 120 суден. Цим шляхом транспортується приблизно п'ята частина світових поставок нафти, а також значні обсяги добрив.

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Частина судноплавних компаній відновила роботу через Червоне море, проте багато суден і далі обирають довший маршрут навколо мису Доброї Надії. Постачання зерна через Чорне море залишаються вразливими до безпекових ризиків, а роботу Панамського каналу також ускладнили обмеження та зміна транспортних потоків.

Подорожчання перевезень

Довші рейси збільшили витрати на пальне та сприяли перевантаженню портів. Спотові тарифи на контейнерні перевезення із січня до серпня більш ніж подвоїлися у річному вимірі, а ставки на перевезення сирої нафти танкерами на окремих маршрутах сягнули рекордних рівнів. Вартість морського палива зросла майже на 80% порівняно з рівнем до перебоїв.

Агентство попередило, що тривале подорожчання пального може позначитися на споживчих цінах. Найбільший тиск, за оцінкою UNCTAD, відчуватимуть малі острівні держави та найменш розвинені країни через обмежену кількість судноплавних сполучень і альтернатив для імпорту. UNCTAD закликало інвестувати в інфраструктуру та запроваджувати заходи політики для підвищення стійкості економік до майбутніх збоїв у морських перевезеннях.

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