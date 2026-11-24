У Газі, Палестина, війна між ХАМАС та Ізраїлем звела нанівець 77 років людського розвитку, йдеться у спільній оцінці ООН та Світового банку. Про це заявила заступниця глави ООН Аміна Мохаммед напередодні Міжнародного дня солідарності з палестинським народом, повідомляє UN News.

Виступаючи від імені Генерального секретаря ООН, Мохаммед наголосила на праві палестинців на гідність, справедливість і самовизначення. Вона також заявила, що ООН засуджує терористичні атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року та що ніщо не може виправдати колективне покарання палестинського народу.

Гуманітарний доступ до Гази

За словами Мохаммед, палестинці й надалі зазнають насильства, переміщення та тяжких умов життя, попри припинення вогню в Газі у жовтні 2025 року. Вона попередила, що в Газі загинули десятки тисяч людей, а насильство з боку поселенців на Західному березі змушує сім’ї залишати свої домівки рекордними темпами.

Представниця ООН закликала забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ до Гази та захист працівників гуманітарних організацій. За її словами, допомогу не можна блокувати, перенаправляти чи використовувати як предмет торгу.

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Вона також закликала надати політичну та фінансову підтримку Агентству ООН для допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході, яке надає необхідні послуги, захист і екстрену допомогу.

Відновлення і політичне рішення

Мохаммед заявила, що відновлення мають очолювати самі палестинці, а жінки й молодь повинні відігравати в цьому процесі змістовну роль. За її словами, відбудова має охоплювати не лише житло та інфраструктуру, а й доступ до чистої води, медичної допомоги, освіти та засобів до існування, а також відновлення соціальних зв’язків і громад.

Представниця ООН наголосила, що реконструкція не може замінити політичне рішення. Вона підтвердила підтримку ООН створенню двох незалежних суверенних держав — Ізраїлю та Палестини, які жили б поруч уздовж ліній, що існували до 1967 року.

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