ООН задокументувала щонайменше 1013 загиблих цивільних у таборі Замзам — Al Jazeera

У суданському таборі для переміщених осіб Замзам щонайменше 1013 цивільних загинули під час триденного нападу Сил швидкої підтримки (RSF), що розпочався 11 квітня 2025 року. Про це з посиланням на звіт Управління ООН з прав людини повідомляє Al Jazeera.

За даними ООН, 319 людей були страчені без суду в будинках, на ринках, у школах, клініках і мечетях. У звіті також зафіксовано зґвалтування, групові зґвалтування, сексуальне рабство та інші форми сексуального насильства, жертвами якого особливо часто ставали представники громади загава.

Облога та напад на табір

Табір Замзам розташований поблизу Ель-Фашера, столиці штату Північний Дарфур. Його заснували 2004 року, і він став домівкою для кількох поколінь людей, переміщених через війну в Дарфурі. Разом із таборами Абу-Шук та ас-Салам він був частиною одного з найбільших осередків внутрішньо переміщених людей у регіоні.

RSF захопили Замзам у квітні 2025 року після місяців атак. Голод у таборі було підтверджено ще в серпні 2024 року. Вцілілий Мухтар Муса розповів, що обмеження на ввезення товарів виснажили запаси їжі, через що деякі мешканці їли корм для тварин і лушпиння арахісу.

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Інша вціліла, Умм Кульсум Алі Салех, заявила, що під час облоги RSF до табору перестали надходити товари. За її словами, вона бачила, як жінки готували траву та змішували землю з борошном, аби пекти хліб. Під час наступу бійці RSF, за повідомленнями очевидців, підпалювали солом'яні будинки та медичні заклади.

Подальші атаки в Дарфурі

Після захоплення Замзаму десятки тисяч людей залишили табір: частина залишилася в районі Ель-Фашера, інші вирушили на південь — до Тавіли та Дар-ас-Салама. У серпні 2025 року RSF почали наступ на Ель-Фашер, а невдовзі захопили табір Абу-Шук.

Управління ООН з прав людини повідомило, що в Абу-Шуку загинули щонайменше 40 переміщених осіб, ще 19 дістали поранення. Міжнародна організація з міграції тоді зафіксувала втечу щонайменше 500 мешканців табору.

26 жовтня 2025 року RSF захопили Ель-Фашер. За наявними оцінками, під час атаки на місто та на шляхах евакуації загинули понад 6 тисяч людей. ООН заявила, що бійці RSF нападали на цивільних, зокрема на представників неарабських громад, та вчинили дії, що можуть становити воєнні злочини. RSF раніше заперечували навмисні напади на цивільних у Замзамі та Ель-Фашері, водночас визнаючи, що окремі бійці вчиняли зловживання.

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