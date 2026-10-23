ООН зафіксувала майже 200 атак під час збору оливок — France 24

Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) зафіксувало майже 200 атак, пов’язаних зі збором оливок на окупованому Західному березі річки Йордан у Палестині. Ці інциденти спричинили поранення людей або матеріальні збитки. За даними France 24, кількість нападів поселенців, які вплинули на сезон збору оливок, уже перевищила 185 випадків, зафіксованих у 2025 році.

Оливковий сезон офіційно розпочався 15 жовтня і триватиме до кінця листопада. Через ризик насильства багато палестинців почали збирати врожай приблизно на два тижні раніше. OCHA повідомило, що пов’язані зі збором оливок атаки цього року призвели до загибелі однієї людини та поранення понад 120 осіб. Понад 2 500 оливкових дерев і саджанців були пошкоджені або знищені.

Скарги на обмеження доступу

Житель губернаторства Хеврон Омар, чиє справжнє ім’я не розкривається, розповів France 24, що ізраїльська армія заблокувала йому доступ до оливкового гаю з 16 червня 2026 року. За його словами, до саду зайшла група поселенців, які били дерева битами, забрали частину оливок, а решту затоптали.

Омар також стверджує, що поселенці привели до гаю близько 200 овець і дозволили їм випасатися там від ранку до заходу сонця. За його словами, після цього їм заборонили заходити до саду, заявивши, що ділянка стала військовою зоною.

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Значення оливкового сектору

Речник ізраїльської правозахисної організації B’Tselem Яїр Двір заявив, що в період збору оливок насильство щороку посилюється. За його словами, серед зафіксованих випадків є напади, викрадення врожаю та знищення оливкових гаїв.

За оцінкою OCHA, у 2019 році понад 10 млн оливкових дерев забезпечували основний або додатковий дохід для 80–100 тисяч палестинських родин. B’Tselem оцінювала середній щорічний внесок оливкового сектору в економіку Західного берега у 170 млн доларів.

OCHA також зазначало, що обмеження доступу до земель, насильство, залякування та військові накази під час збору врожаю 2025 року спричинили втрату палестинською економікою понад 46 млн доларів доходів. Ізраїльська армія у відповіді France 24 заявила, що в разі заворушень вживає заходів для притягнення винних до відповідальності або розосередження присутніх і що більшість узгоджених зборів оливок відбуваються за планом.

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