ООН заявила про неминуче перевищення порога 1,5°C — Politico Europe

Учасники кліматичного саміту COP31 в Антальї, Туреччина, закликають зберегти орієнтир обмеження глобального потепління до 1,5°C, хоча ООН заявила про його неминуче перевищення. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що світ рухається до перевищення цього рівня, але кожна частка градуса має значення.

Ціль Паризької угоди

Як повідомляє Politico Europe, ООН минулого місяця оцінила, що навіть за умови негайного різкого скорочення викидів найкращим можливим результатом стане потепління на 1,8°C. Теоретично повернутися до рівня 1,5°C після його перевищення можна було б за масового застосування технологій вилучення вуглецю з атмосфери. Водночас викиди парникових газів продовжують зростати, а такі технології ще не доведені до масштабного застосування.

Паризька кліматична угода передбачає утримання зростання температури нижче 2°C із прагненням обмежити його до 1,5°C. Президентка Маршаллових Островів Хільда Гейне заявила, що для острівних держав ця межа пов’язана з виживанням, оскільки перевищення означає руйнування узбереж, повені та втрату земель.

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Заклики посилити дії

Науковець і директор Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат Йоган Рокстрем застеріг, що політичне гасло про збереження цілі 1,5°C може створювати хибне враження поступового й контрольованого руху до безпеки. Водночас він не підтримує відмову від цієї цілі, бо це може спонукати країни погодитися на слабші орієнтири, зокрема 2°C.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що лідери, передусім розвинених держав, не можуть одночасно розширювати видобуток викопного палива і декларувати прихильність до обмеження потепління на рівні 1,5°C. У матеріалі зазначається, що Австралія нарощує інвестиції у вугілля та природний газ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відзначив відкриття двох нових нафтових родовищ, а Велика Британія схвалила великий газовий проєкт у Північному морі.

Одним із можливих кроків у відповідь на перевищення порогу учасники переговорів розглядають різке скорочення викидів метану. Прем’єр-міністерка Барбадосу Міа Моттлі заявила, що зменшення викидів метану майже наполовину до 2030 року могло б уникнути майже 0,3°C потепління до 2040-х років і щороку рятувати 250 тисяч життів.

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