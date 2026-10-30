ООН заявила про нові переміщення палестинців у Газі — Al Jazeera

Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що дії ізраїльських сил у секторі Гази на палестинській території призводять до нових переміщень палестинців у дедалі меншу частину анклаву та посилюють побоювання щодо етнічних чисток. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на заяву УВКПЛ ООН.

Просування за жовту лінію

За даними Управління, ізраїльська армія просувається на захід за лінію свого розгортання, відому як жовта лінія. УВКПЛ ООН заявило, що ізраїльські сили, ймовірно, розглядають цю лінію як зону ураження, через що палестинці не можуть повернутися до того, що залишилося від їхніх домівок по інший бік.

Управління також попередило про руйнування цивільної інфраструктури, що залишилася, та атаки на місця перебування переміщених осіб. За його інформацією, ізраїльські військові продовжують заявлену мету розширити район свого військового розгортання до 70% території Гази.

Нові випадки переміщення

УВКПЛ ООН задокументувало розширення ізраїльської військової присутності на захід протягом останніх двох тижнів. Це, за даними Управління, спричинило нове переміщення жителів району Шуджаїя в місті Газа, а також східних частин Бурейджа, Дейр-ель-Балаха та Аль-Магазі в центральній частині анклаву.

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За даними УВКПЛ ООН, у Шуджаїї повідомляли щонайменше про дві ізраїльські атаки на табори для переміщених осіб. Управління також зазначило, що вибухові роботи підірвали нечисленні будівлі, які ще залишалися в районі. Крім того, ООН отримало повідомлення, що в неділю ізраїльський безпілотник скинув боєприпаси на намет із переміщеними людьми на перехресті Шуджаїя. Міністерство громадських робіт і житлового будівництва Гази заявило, що пожежа після цього змусила 200 сімей, або 800 людей, залишити місце проживання.

Втрати після припинення вогню

Керівник УВКПЛ ООН на окупованій палестинській території Аджіт Сангай назвав ситуацію з переміщеннями в Газі гострим і хронічним кошмаром. За його словами, люди, переміщені до оголошення про припинення вогню, майже не мають перспектив повернутися до районів, звідки виїхали, оскільки більшість із них розташована за жовтою лінією. Він додав, що ці люди продовжують зазнавати повторного переміщення.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, після набуття чинності угодою про припинення вогню 11 жовтня 2025 року внаслідок ізраїльських атак загинули щонайменше 1574 людини, ще 5687 зазнали поранень.

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