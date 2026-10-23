ООН заявила про перешкоди для збору оливок на Західному березі — Anadolu Agency

ООН заявила, що на окупованому Західному березі Палестини напади ізраїльських поселенців та обмеження доступу, запроваджені Ізраїлем, перешкоджають палестинцям безпечно збирати врожай оливок. Виконувач обов’язків спеціального координатора ООН Раміз Алакбаров відвідав Дженін разом із дипломатами з 13 держав-членів, щоб ознайомитися з проблемами оливкового сезону та тривалим переміщенням палестинських громад, повідомляє Anadolu Agency.

Скарги фермерів в Аррабі

Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що в селі Арраба делегація зустрілася з фермерами, які вирощують оливки. За його словами, повторювані напади поселенців у поєднанні з обмеженнями доступу, встановленими Ізраїлем, підривають продовольчу безпеку.

Гуманітарні партнери ООН супроводжують збирачів оливок до гаїв і надають правову допомогу для оскарження встановлених Ізраїлем обмежень. Алакбаров зазначив, що від оливок залежать засоби до існування до 100 тисяч палестинських домогосподарств, однак багато людей не можуть безпечно зібрати врожай. За словами Дюжарріка, Алакбаров також наголосив, що злочини проти фермерів мають припинитися, а винних має притягнути до відповідальності ізраїльська влада.

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Переміщені жителі табору Дженін

У клініці міста Кабатія дипломати зустрілися з палестинцями, яким із початку 2025 року ізраїльська влада не дозволяє повернутися до табору Дженін. За словами Дюжарріка, багато їхніх будинків там були зруйновані. Алакбаров закликав збільшити фінансування гуманітарних організацій, а ізраїльську владу — забезпечити безпечне та гідне повернення переміщених людей.

Палестинська комісія з протидії стіні та поселенням повідомила, що минулими вихідними за один день зафіксувала 40 нападів і порушень проти фермерів, сільськогосподарських угідь та оливкових культур. Окремо МЗС Палестини заявило про напад на делегацію європейських дипломатів і представників Католицької церкви поблизу Тайбе на схід від Рамалли. Ізраїльське армійське радіо повідомило, що семеро нападників у масках оточили дипломатичний автомобіль і розбили вікно машини бельгійського консульства, а ізраїльські військові та поліція не прибували протягом трьох годин. Ізраїльські військові назвали інцидент серйозним, заявивши водночас, що візит не був попередньо узгоджений і на місці не було військових.

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