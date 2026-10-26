ООН заявила про ризик етнічних чисток через операцію Ізраїлю в Хевроні — Dawn

ООН висловила серйозне занепокоєння ризиком етнічних чисток через військову операцію Ізраїлю в Хевроні, Палестина, на окупованому Західному березі. Як повідомляє Dawn, муніципалітет Хеврона заявив, що через операцію свої домівки були змушені залишити 3 189 людей.

Операція після нападу

Операцію розпочали після нападу в п’ятницю: двоє палестинських озброєних нападників убили двох ізраїльських військових на контрольно-пропускному пункті поблизу міста. Нападників убили під час перестрілки.

Ізраїльські військові увійшли до району Ейн-Дейр-Баха в Хевроні, де жили двоє нападників, і наказали мешканцям зібрати речі та залишити домівки.

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Заяви представників ООН

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що операція призвела до примусового переміщення тисяч палестинців, руйнування житлових і комерційних об’єктів та обмеження свободи пересування жителів. За його словами, масштаб застосованих заходів викликає серйозні побоювання щодо невиправданого і непропорційного застосування сили.

Тюрк зазначив, що блокада обмежує багатьох людей їхніми домівками або найближчими кварталами. Він також сказав, що заяви високопосадовців ізраїльського уряду вказують на каральний характер заходів, спрямованих на залякування. Верховний комісар наголосив, що переміщеним людям мають дозволити повернутися додому, а Ізраїль має забезпечити компенсацію і відшкодування за незаконні виселення, руйнування та пов’язане з ними переміщення.

Занепокоєння Генсека ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи в Каїрі, заявив, що глибоко стурбований діями Ізраїлю на Західному березі. Він вказав на безперервні виселення палестинців, витіснення їх із земель і зростання насильства з боку поселенців. Гутерреш також наголосив, що тривалий мир на Близькому Сході неможливий без реалізації законного права палестинського народу на самовизначення.

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