Заступник спеціального посланця ООН з Сирії Клаудіо Кордоне заявив, що Ізраїль безперервно проводить військові операції на південному заході Сирії, порушуючи суверенітет і територіальну цілісність країни. Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє The National.

Наслідки для цивільних

За словами Кордоне, діяльність ізраїльських військових поблизу дамби Аль-Мантара в провінції Кунейтра та у Ваді-ар-Руккад на заході провінції Дераа викликає занепокоєння через доступ мешканців до води й сільськогосподарських земель. Він повідомив про вторгнення, тимчасові блокпости, затримання людей, обстріли, розчищення земель, а також пошкодження аграрної та водної інфраструктури.

Комісія ООН з розслідування у звіті, оприлюдненому в березні, дійшла висновку, що ізраїльські сили встановили контроль над водними ресурсами, сільгоспугіддями та дорогами в частинах Кунейтри й західної Дераа. У документі також зафіксовано пошкодження водних об'єктів і повідомлення жителів про дефіцит води.

Напруження у Сувейді

Кордоне також повідомив, що сирійський уряд направив додаткові сили до південної провінції Сувейда на тлі повідомлень про подальшу ізраїльську підтримку місцевих озброєних груп. За його оцінкою, у провінції зберігається напружений безпековий і політичний глухий кут.

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Сувейда, де проживає друзька громада Сирії, залишається однією з перешкод для зусиль США щодо зближення Сирії та Ізраїлю. Переговори за підтримки США, що відбулися в Йорданії у серпні, завершилися без прориву. Відтоді Ізраїль розширив військову присутність на сирійській території на схід від Сувейди.

Позиція Дамаска

Посол Сирії в ООН Ібрагім Олябі засудив продовження ізраїльських операцій і звинуватив керівництво Ізраїлю у підриві зусиль Дамаска зі стабілізації країни. Він закликав повернутися до дотримання міжнародного права.

Того ж дня верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз прагне відновити угоду про співпрацю із Сирією, погоджену в принципі 2008 року, але так і не реалізовану через занепокоєння порушеннями прав людини. За її словами, Сирії потрібні інвестиції та підтримка політичного переходу.

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