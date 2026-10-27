ООН закликала Ірак і Кувейт активізувати пошуки 315 зниклих безвісти — Anadolu Agency

На засіданні Ради Безпеки ООН Організація Об’єднаних Націй закликала Ірак і Кувейт активізувати зусилля для встановлення долі 315 людей, які досі вважаються зниклими безвісти після вторгнення Іраку до Кувейту 1990 року. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Старша представниця ООН Марі Ямашіта заявила, що за понад три десятиліття вдалося з’ясувати долю 290 із 605 зниклих громадян Кувейту та інших країн. Серед 315 осіб, яких досі розшукують, 308 є громадянами Кувейту. Останню підтверджену ідентифікацію провели у серпні 2023 року.

Розкопки в Хамісії

За словами Ямашіти, пошуки охоплюють розкопки на ймовірних місцях поховань в Іраку, зокрема на півдні країни. Іракська влада розкопала приблизно 14 тисяч траншей на ділянці Хамісія та провела численні польові місії в інших місцях, що становлять інтерес для слідства.

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Хамісія залишається пріоритетною ділянкою: слідчі вважають, що там можуть бути останки від 150 до 180 зниклих громадян Кувейту, тобто приблизно половини людей, яких досі розшукують. У вересні Міжнародний комітет Червоного Хреста спільно з іракською владою провів польову місію на цій території. Представниця ООН висловила сподівання, що її результати дадуть змогу якнайшвидше провести подальші розкопки.

Повернення архівів і майна

Ямашіта також наголосила на невирішеному питанні кувейтського майна, вивезеного під час вторгнення, зокрема національних архівів країни. Частину матеріалів уже повернули: до Національної бібліотеки Кувейту їх передавали у 2019 році, до Міністерства інформації — у 2022-му, а книги й записи на мікрофільмах повернули у 2025 році.

Представниця ООН закликала визначити чіткий механізм пошуку решти майна та припустила, що запропонований Спільний іраксько-кувейтський комітет міг би стати майданчиком для регулярного діалогу. Вона також привітала створення робочої групи для розгляду невирішених двосторонніх питань, про яке оголосили спадкоємець престолу Кувейту та прем’єр-міністр Іраку під час Генеральної асамблеї ООН.

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