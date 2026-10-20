ООН закликала хуситів відкрити доступ допомоги до Таїза — Al Jazeera

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав хуситів негайно допустити гуманітарну допомогу до оточеного ними міста Таїз у Ємені. За його словами, закриття єдиного маршруту постачання, що з'єднував Таїз з Аденом, ставить цивільних у тяжке становище, блокує допомогу та обмежує доступ до необхідних товарів.

Як повідомляє Al Jazeera, хусити, також відомі як рух «Ансар Аллах», знову оточили Таїз після захоплення важливої дороги, що сполучала місто з півднем країни. Тюрк наголосив, що гуманітарні вантажі мають безперешкодно надходити до міста, а цивільним, які прагнуть виїхати, слід забезпечити можливість зробити це вільно та безпечно.

Дефіцит товарів і жертви серед цивільних

Гуманітарна ситуація в Таїзі наближається до критичної межі: ціни на базові товари зросли в кілька разів, а деяких товарів бракує. Міжнародно визнаний уряд Ємену звернувся до ООН із проханням втрутитися та зняти блокаду. За оцінкою уряду, облога загрожує понад 4 мільйонам людей.

Всесвітня продовольча програма ООН заявила, що через зміни лінії фронту та перекриття доріг 800 тисяч людей втратили доступ до життєво необхідної допомоги; переважна більшість із них перебуває в Таїзі. Загалом у Ємені понад 18 мільйонів людей стикаються з тяжкою продовольчою незахищеністю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Від 1 серпня до 19 жовтня внаслідок бойових дій у губернаторстві Таїз загинули щонайменше 32 цивільні, серед них 14 дітей. Тюрк закликав усі сторони конфлікту не застосовувати в населених районах вибухову зброю з широкою зоною ураження та вживати всіх можливих заходів для захисту цивільних і цивільних об'єктів.

Атака в Шабві та удари по Саудівській Аравії

Тим часом місцева влада губернаторства Шабва підвищила до 73 кількість загиблих унаслідок атаки хуситів на військову базу Аль-Алам. Єменський уряд назвав балістичні ракетні удари по табору, завдані 19 жовтня, «підступним кривавим нападом» і воєнним злочином. Голова Президентської керівної ради Ємену Рашад аль-Алімі формально звернувся до ООН із проханням визнати хуситів терористичною організацією.

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією також заявила про перехоплення та знищення балістичної ракети, запущеної хуситами в напрямку Ер-Ріяда. Велика Британія повідомила, що розгорне винищувачі Typhoon для оборонної підтримки Саудівської Аравії після ракетних і дронових атак на міста та інфраструктуру королівства. У британському Міноборони зазначили, що літаки виконуватимуть лише оборонну роль і не завдаватимуть ударів по Ємену.

Читай нас у