На брифінгу ООН у Женеві, Швейцарія, речниця Управління ООН з прав людини Марта Уртадо заявила, що Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк занепокоєний ризиками для прав людини через план п’яти європейських країн створити в Руанді центр повернення мігрантів. Відомство ще не ознайомилося з текстом пропозиції, повідомляє Anadolu Agency.

За словами Уртадо, занепокоєння викликає запропоноване переведення людей із п’яти країн до Руанди, з якою вони не мають реального зв’язку, а також власні проблеми цієї країни у сфері прав людини. Вона повідомила, що Управління ООН з прав людини згодом оприлюднить докладнішу позицію.

План п’яти держав

Австрія, Данія, Німеччина, Греція та Нідерланди напередодні оголосили, що спільно вивчають можливість домовленості з Руандою про створення такого центру. Вони прагнуть досягти угоди та розпочати перші переведення у 2027 році.

Згідно зі спільною заявою урядів, центр міг би приймати мігрантів, які не мають законного дозволу на проживання в цих п’яти країнах і щодо яких діють рішення про повернення або видворення. Уряди заявили, що механізм відповідатиме праву ЄС, Руанди та міжнародному праву, зокрема міжнародним нормам у сфері прав людини.

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Гарантії та попередній досвід

Європейське та міжнародне право вимагає дотримання принципу невислання: людей не можна направляти туди, де їм загрожують переслідування, катування або інше заборонене поводження. Запропонована модель також порушує питання доступу до юридичного захисту, незалежного моніторингу та відповідальності за можливі порушення прав людини після прибуття мігрантів до Руанди.

За задумом урядів, переведені люди зможуть інтегруватися в руандійське суспільство або добровільно виїхати до країни походження чи іншої держави, де вони можуть проживати законно. Міжнародна організація з міграції заявила, що на прохання Руанди може надати операційну підтримку за умови дотримання її мандата та міжнародних стандартів. Організація наголосила, що не братиме участі у примусових видвореннях, затриманнях, правоохоронних чи безпекових функціях, а її допомога може початися лише після прибуття мігрантів до Руанди.

Верховний комісар ООН у справах біженців Бархам Саліх, який був присутній на зустрічі у Відні, наголосив на потребі справедливих процедур надання притулку, гуманного повернення та дотримання міжнародного права щодо біженців і прав людини. Агентство погодилося надавати консультації для забезпечення цих стандартів.

Руанда раніше погодилася приймати шукачів притулку за схемою уряду Великої Британії, однак Верховний суд Сполученого Королівства у листопаді 2023 року визнав цю домовленість незаконною. Судді дійшли висновку, що існували суттєві підстави вважати реальним ризик порушення принципу невислання через недоліки руандійських процедур надання притулку.

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