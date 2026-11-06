ООН засудила захоплення будинків палестинців біля Єрихона — Anadolu Agency

ООН засудила захоплення ізраїльськими поселенцями будинків палестинців поблизу Єрихона на окупованому Західному березі Йордану. Десятки палестинців були переміщені, повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє Anadolu Agency.

Заява ООН

За словами Дюжарріка, поселенці, за наявними повідомленнями, застосовували бойові набої, фізично нападали на палестинських жителів і поранили кількох людей. Після цього ізраїльські сили оголосили район закритою військовою зоною, через що гуманітарні партнери ООН не змогли відвідати постраждалих.

Речник заявив, що ООН знову засуджує насильницькі дії ізраїльських поселенців. Він також закликав забезпечити палестинцям безпечний доступ до засобів існування та притягнути відповідальних за напади до відповідальності.

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Напади під час збору оливок

За даними ООН, від вересня під час сезону збору оливок зафіксували 377 нападів поселенців, які спричинили жертви або пошкодження палестинського майна. Це найвищий показник відтоді, як гуманітарне управління ООН OCHA почало вести такі записи у 2006 році.

За словами Дюжарріка, один палестинець загинув від дій поселенця, а понад 200 людей дістали поранення. Крім того, понад 3 850 оливкових дерев і саджанців були пошкоджені або стали об'єктом вандалізму. Від врожаю оливок залежать засоби існування від 80 до 100 тисяч палестинських сімей на Західному березі Йордану.

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