ООН завершила роботу політичної місії в Сомалі — UN News

ООН 31 жовтня завершила роботу Перехідної місії з надання допомоги Сомалі (UNTMIS). Її закриття означає завершення трьох десятиліть політичних місій Організації Об’єднаних Націй у Сомалі, повідомляє UN News.

Відповідальність сомалійських інституцій

Після завершення UNTMIS повну відповідальність за відновлення країни нестимуть сомалійські інституції за підтримки агенцій ООН, які продовжують працювати в країні.

Виконувач обов’язків керівника UNTMIS Рейздон Зененга заявив, що закриття місії відбувається після значного прогресу Сомалі порівняно з початком міжнародних зусиль із підтримки її відновлення. За його словами, країна має національні та федеральні інституції, яких не існувало на початку політичного залучення ООН.

Зененга також відзначив поступ у державотворенні, політичній інклюзивності, конституційних процесах, механізмах захисту прав людини та розвитку систем управління, що дають змогу ухвалювати рішення під проводом сомалійців. Водночас він наголосив на важливості подальшої міжнародної підтримки для збереження досягнень і виконання невирішених завдань.

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Гуманітарна допомога триватиме

У Сомалі продовжують працювати близько 25 структур ООН, які надають гуманітарну допомогу та підтримують розвиток. Зокрема, Міжнародна організація з міграції оновила овочевий ринок у Балкаді: там облаштували 56 торгових місць, водопостачання та сонячне освітлення. Близько 70% місць отримали домогосподарства, очолювані жінками, жіночі підприємства та малий бізнес.

Міністерство охорони здоров’я Сомалі спільно з ЮНІСЕФ запустило національні настанови з догляду за новонародженими, зокрема за малими або хворими немовлятами. У Пунтленді ФАО підтримує програму шкільного харчування, що пов’язує 1 330 місцевих фермерів і рибалок зі школами для 18 700 дітей. У Байдоа фахівці ООН з протимінної діяльності допомогли навчити сотні учнів і вчителів розпізнавати небезпеку вибухонебезпечних предметів.

Управління ООН з координації гуманітарних питань називає ситуацію в Сомалі однією з найскладніших криз у світі. Цього року гуманітарної допомоги потребують 4,8 млн жителів країни з населенням трохи менше 20 млн. Для допомоги 2,4 млн людей організації запросили 852 млн доларів, але до середини жовтня надійшло близько 35% цієї суми. Генеральний секретар ООН також закликав продовжувати підтримку Сомалі у протидії угрупованню «Аш-Шабаб» і забезпеченні поступового та сталого переходу у сфері безпеки.

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