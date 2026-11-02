ООН згортає місію у Західній Сахарі після 35 років роботи — The National

ООН розпочала згортання миротворчої місії MINURSO у Західній Сахарі після того, як Рада Безпеки не змогла продовжити її мандат. Місія, яка діяла протягом 35 років, офіційно завершила операції 1 листопада, повідомляє The National.

Виведення персоналу та закриття баз

За словами речника ООН Стефана Дюжарріка, для контролю за виведенням персоналу та закриттям об’єктів залишиться менша команда. Організація планує повернути додому близько 160 військових спостерігачів, вивести приблизно 180 цивільних і пов’язаних із місією працівників, а також закрити близько 13 баз і пунктів місії.

У межах ліквідації MINURSO ООН також утилізує або передасть обладнання, демонтує комунікаційні та логістичні системи й припинить дію контрактів. Процесом керуватиме команда під управлінням Департаменту оперативної підтримки ООН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав усі сторони співпрацювати під час виведення місії.

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Глухий кут у Раді Безпеки

Припинення роботи місії стало наслідком дипломатичного глухого кута в Раді Безпеки ООН щодо майбутнього Західної Сахари. На цю територію претендує Марокко, тоді як Фронт Полісаріо домагається незалежності.

Торік Рада Безпеки ухвалила підготовлену США резолюцію, у якій пропозицію Марокко надати території автономію під його суверенітетом назвали найбільш здійсненним варіантом врегулювання. Цього року Росія, держава-агресор, яка торік утрималася під час голосування, наклала вето на новий підтриманий США проєкт резолюції. Документ передбачав посилення підтримки марокканського плану та скорочення миротворчого контингенту. Альтернативний російський проєкт також не був ухвалений, тому місія залишилася без поновленого мандата.

Королівський палац Марокко привітав закриття місії, назвавши його важливим кроком до вилучення питання Західної Сахари з порядку денного Ради Безпеки ООН.

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