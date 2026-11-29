ОПЕК+ планує залишити без змін цільові рівні видобутку нафти у першому кварталі 2027 року. Водночас група продовжила до кінця березня аудит максимальних виробничих потужностей країн-учасниць, який мав стати основою для визначення квот на 2027 рік.

Як повідомляє The National, результати аудиту планують обговорити на наступній міністерській зустрічі ОПЕК+ у червні. Делегати заявили, що учасники групи принципово погодилися зберегти виробничі орієнтири на перший квартал.

Атаки та проблеми судноплавства

Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман висловили занепокоєння через атаки на енергетичну інфраструктуру та порушення морських перевезень. За оцінкою цих країн, такі чинники посилюють нестабільність на нафтовому ринку.

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У заяві зазначили, що відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів до повної потужності потребує значних витрат і часу, впливаючи на загальну доступність постачань. Витрати на перевезення і страхування, за даними групи, перевищують третину вартості товару, ускладнюють транспортування сирої нафти й нафтопродуктів та створюють додатковий інфляційний тиск на світову економіку.

Суперечка щодо квот

Ірак відкинув запропоновану оцінку його виробничих потужностей, вважаючи її надто низькою. Казахстан також наполягає на вищому показнику. Міністр нафти Іраку Басім Худайр раніше заявляв, що особливі обставини країни порівняно з іншими державами Близького Сходу є підставою для збільшення її квоти.

Видобуток нафти ОПЕК+ у жовтні зріс на 2,04 млн барелів на добу — до 41,23 млн барелів на добу, оскільки виробники в Перській затоці відновлювали обсяги, порушені війною. Це становить близько 97% від 42,72 млн барелів на добу, які група видобувала у лютому. Саудівська Аравія, за оцінками вторинних джерел ОПЕК, збільшила видобуток на 1,18 млн барелів на добу — до приблизно 9,19 млн барелів, що все ще нижче її цільового показника близько 10,5 млн барелів на добу.

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