OpenAI почала впроваджувати в ChatGPT об’єднаний інтерфейс Chat і Work для невеликої групи передплатників тарифу Pro. У межах змін ці режими матимуть спільний лічильник використання, через що частина найактивніших користувачів може досягати встановлених лімітів швидше.

Спільний ліміт для Chat і Work

Як повідомляє TechCrunch, OpenAI раніше поінформувала користувачів про об’єднання Chat і Work електронним листом. Представник компанії заявив виданню, що для більшості користувачів не очікують частішого скидання лімітів. Водночас невелика частка найінтенсивніших користувачів може вичерпувати доступний обсяг використання раніше.

Деякі передплатники висловлювали побоювання в соціальних мережах і на форумі спільноти OpenAI. Вони побоюються, що спільний ліміт для Chat і Work може скоротити їм доступ до моделей із розширеними можливостями міркування за незмінної вартості підписки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Instant залишиться безлімітним

Розмови з моделлю Instant не враховуватимуться у спільному ліміті та залишатимуться необмеженими. Користувачі зможуть продовжувати працювати з Instant і після вичерпання ліміту для інших можливостей ChatGPT.

За інформацією зі сторінки підтримки OpenAI, компанія планує ширше запровадити спільні ліміти у грудні. Представник OpenAI також зазначив, що компанія працюватиме над підвищенням ефективності, аби передплатники могли отримувати більше можливостей у межах своїх планів.

Конкурент OpenAI, компанія Anthropic, у вересні також об’єднала свій чат-бот Claude та орієнтований на робочі завдання сервіс Cowork в одному інтерфейсі.

Читай нас у