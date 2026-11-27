OpenAI подала до федерального суду Каліфорнії зустрічний позов проти Apple. Розробник ChatGPT звинуватив технологічну компанію у викраденні комерційних таємниць і блокуванні доступу OpenAI до постачальників обладнання, повідомляє Channel NewsAsia.

Зустрічні претензії OpenAI

Позовні вимоги OpenAI подала у п’ятницю у межах судового спору між компаніями. Компанія також стверджує, що практика працевлаштування Apple була спрямована на утримання працівників і перешкоджання їхньому переходу до конкурентів, які розробляють технології штучного інтелекту.

Apple та OpenAI не надали негайних коментарів у відповідь на запити Reuters. Напруження між компаніями посилюється на тлі конкуренції за фахівців і власні технології у сфері продуктів на базі ШІ.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередній позов Apple

Раніше цього року Apple подала позов проти OpenAI та двох колишніх працівників. Apple заявляла про незаконне використання її комерційних таємниць на користь виходу власника ChatGPT на ринок споживчих пристроїв. OpenAI заперечувала ці звинувачення.

Судовий спір стосується конкуренції за майбутні ШІ-пристрої, які можуть працювати без традиційних застосунків або операційних систем. За оцінками аналітиків, OpenAI працює над власним телефоном або іншим пристроєм.

Читай нас у