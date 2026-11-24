У Сан-Франциско, США, компанія OpenAI повідомила, що її новітні мовні моделі змогли розробити нові білки, частина яких продемонструвала очікувані властивості під час лабораторних тестів. За даними Nature, експерименти свідчать, що універсальні великі мовні моделі починають виконувати завдання, для яких раніше застосовували спеціалізовані інструменти штучного інтелекту.

Білки для п’яти цілей

Дослідницька група OpenAI попросила модель GPT-6.2 створити тривимірні структури білків, здатних зв’язуватися з п’ятьма біологічними цілями. Серед них були білки, пов’язані з онкологічними та імунними захворюваннями. Після цього науковці використали спеціалізований ШІ-інструмент, щоб визначити відповідні генетичні послідовності для створених конструкцій.

Лабораторні експерименти підтвердили, що близько 11% розроблених конструкцій змогли зв’язатися з визначеними для них цілями. Команда також показала, що її мовні моделі можуть створювати білкові послідовності, переробляти наявні антитіла та виконувати інші завдання, які зазвичай доручають спеціалізованим системам.

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Порівняння зі спеціалізованими моделями

На початку листопада дослідник компанії Phylo Сіньмін Ту перевіряв, як мовні моделі OpenAI, Anthropic і Google прогнозують послідовності маловідомих бактеріальних білків. За його спостереженнями, новітні моделі Claude від Anthropic перевершили не лише інші великі мовні моделі, а й спеціалізовані мовні моделі білків, навчені на великих масивах даних про білкові послідовності.

Ту, обчислювальний біолог Гарвардської медичної школи Лео Чен та інші дослідники також встановили, що Claude може виконувати ключовий етап прогнозування структури білка. Водночас у деяких завданнях, зокрема у прогнозуванні тривимірної структури білків, моделі OpenAI суттєво поступалися спеціалізованим інструментам.

Керівниця досліджень у сфері наук про життя OpenAI Джой Цзяо назвала роботу доказом принципової можливості такого підходу та наголосила, що для ключових етапів і далі потрібні спеціалізовані системи. Частина науковців також ставить під сумнів, наскільки мовні моделі засвоюють фундаментальні закономірності біології білків, припускаючи, що деякі результати можуть бути пов’язані з відтворенням даних, на яких їх навчали.

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