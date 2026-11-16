У США компанія OpenAI представила новий інструмент для виявлення можливих матеріалів сексуального насильства над дітьми (CSAM), зокрема зображень, створених за допомогою штучного інтелекту. Як повідомляє The Hill, класифікатор зображень буде доступний перевіреним організаціям і правоохоронцям, які займаються безпекою в інтернеті.

Класифікатор потребуватиме перевірки людиною

Інструмент навчали та тестували для виявлення візуальних ознак насильства. В OpenAI заявили, що це перший класифікатор зображень зі спеціальним сигналом для контенту, згенерованого ШІ, який може містити CSAM.

Компанія повідомила, що порівняно з наявними інструментами її продукт хибно позначає приблизно на 48% менше зображень, водночас виявляючи приблизно таку саму кількість зображень із ознаками насильства. За твердженням OpenAI, матеріали, які відбирає її інструмент, приблизно вдвічі частіше містять ознаки насильства.

Результати класифікатора все одно мають перевіряти люди, наголосили в компанії. Інструмент створювали за участі Національного центру з питань зниклих і експлуатованих дітей, Tech Coalition та проєкту ROOST (Robust Online Safety Tools).

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Керівник напряму державної політики OpenAI щодо безпеки дітей Джон Баклі заявив, що під час розроблення продукту правоохоронці повідомляли про нестачу ресурсів. За його словами, інструмент не надаватимуть окремим розробникам, які не мають підготовки для спеціалізованої перевірки таких матеріалів.

Попередження в ChatGPT

Моделі OpenAI вже забороняють CSAM і навчені відмовляти на запити щодо його створення. Компанія також запроваджує в ChatGPT попередження, яке з’являтиметься під час спроб знайти відверті матеріали та спрямовуватиме користувачів до поведінкових ресурсів.

OpenAI планує видаляти позначену розмову й призупиняти доступ до ChatGPT на 24 години, водночас залишаючи можливість отримати спеціалізовану підтримку. Повторні порушення, за повідомленням компанії, можуть призвести до триваліших обмежень, закриття облікового запису або повідомлення правоохоронців.

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