OpenAI розформувала окрему команду робототехніки — Fortune

OpenAI розформувала окрему команду робототехніки та перепідпорядкувала її дослідників іншим підрозділам компанії. Як повідомляє Fortune, у компанії заявили, що реорганізація має прискорити розробки в робототехніці, а не означає відмову від цього напряму.

Дослідницьку частину команди робототехніки перевели до основної дослідницької групи, якою керує директор з досліджень OpenAI Марк Чен. Команди прикладної робототехніки та апаратного забезпечення перепідпорядкували більшій організації Applied, що звітує президентові OpenAI Грегу Брокману.

Ставка на універсальні моделі

В OpenAI заявили, що робототехніка лишається частиною довгострокового бачення компанії. Там вважають, що найкращий шлях до створення роботів загального призначення тепер полягає в розвитку універсальних моделей штучного інтелекту, здатних працювати з мовою, кодом, зображеннями та фізичними пристроями.

За словами представника компанії, передові моделі OpenAI, зокрема GPT-6 Astra, продемонстрували можливість безпосереднього застосування для робототехнічних завдань. На початку року компанія розглядала як основу для цього напряму напрацювання над Sora — моделлю генерації відео, яка для створення реалістичних роликів має певним чином враховувати закономірності фізичного світу.

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Робототехніка в OpenAI

OpenAI мала команду робототехніки на ранньому етапі розвитку, але згорнула її у 2020 році. У 2024 році компанія відновила окрему команду та оголосила партнерство зі стартапом Figure для розробки ШІ-моделей для гуманоїдних роботів. Співпраця завершилася у лютому 2025 року, коли Figure повідомив, що самостійно розвиватиме ШІ для роботів.

Компанія також заявляла, що розробляє власного гуманоїдного робота, а генеральний директор Сем Альтман орієнтується на його першу публічну демонстрацію у 2027 році. Водночас дослідники зазначають, що великі мовні моделі є потужними, але повільними й потребують хмарних обчислень та постійного мережевого з'єднання. Тому для частини завдань можуть бути потрібні компактні спеціалізовані моделі, які працюють безпосередньо на роботі.

В одному з досліджень Nvidia агент на базі Astra досяг 74,8% успішності в симуляційному тесті маніпуляцій роботом. Найкращі спеціалізовані робототехнічні моделі в цьому рейтингу показали 51%. Йдеться про випробування в цифровій симуляції, а не на реальному роботі.

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