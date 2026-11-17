OpenAI співпрацює з Агентством зв’язку та інформації НАТО, щоб надати ключовим установам Альянсу доступ до передових моделей штучного інтелекту для захисту союзницьких мереж. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву компанії. За даними OpenAI, у межах цієї роботи НАТО використовує до 300 мільярдів вхідних і вихідних токенів щомісяця.

Виявлення вразливостей

Моделі застосовують у межах ініціативи Daybreak. За твердженням OpenAI, вона передбачає використання ШІ уповноваженими фахівцями з кіберзахисту для аналізу програмного забезпечення, розслідування підозрілої активності, перевірки вразливостей, а також розроблення й тестування виправлень.

Генеральний менеджер Агентства зв’язку та інформації НАТО Ділан Браун заявив, що моделі кіберзахисту на основі ШІ прискорюють пошук вразливостей, дають змогу виявляти нові загрози з машинною швидкістю та допомагають захисникам випереджати противників. За його словами, ці технології посилюють кіберстійкість Альянсу, його операційні можливості та захист критичної цифрової інфраструктури.

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OpenAI зазначила, що раннє використання її інструментів у НАТО допомагає зміцнювати експертизу багатонаціональних команд, які цілодобово захищають союзницькі мережі. Компанія також заявила, що цей досвід може бути корисним для фахівців із кіберзахисту в Європі та в Альянсі загалом.

Навчання Crossed Swords

OpenAI також підтримала навчання Crossed Swords 2026, організовані Центром передового досвіду НАТО з кооперативної кібероборони. У програмі з’явився окремий навчальний напрям, у межах якого учасники створювали, розгортали й оцінювали ШІ-агентів для кібероперацій, використовуючи Daybreak у технічному середовищі. Компанія зазначила, що акцент робили на збереженні людського контролю.

Браун також сказав, що зі збільшенням використання моделей агентство вивчатиме споживання токенів, сценарії застосування та економіку ШІ-моделей. Це, за його словами, має допомогти оптимізувати витрати, оцінювати конкуруючі рішення та ухвалювати обґрунтовані рішення щодо закупівель. OpenAI заявила про відданість принципам НАТО щодо відповідального, безпечного й захищеного впровадження ШІ.

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