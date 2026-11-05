OpenAI випустила GPT-6 Cyber із критичним рейтингом — Channel NewsAsia

OpenAI випустила модель GPT-6 Cyber для обмеженого кола перевірених клієнтів і надала їй категорію «Critical» у власній системі оцінювання ризиків у сфері кібербезпеки, повідомляє Channel NewsAsia. Модель призначена для пошуку вразливостей у програмному забезпеченні, перевірки способів їх експлуатації та усунення недоліків до того, як ними скористаються зловмисники.

Доступ для перевірених клієнтів

GPT-6 Cyber стала доступною обмеженій групі перевірених клієнтів рівня Daybreak Red. За даними OpenAI, цей рівень доступу призначений для складних санкціонованих завдань у сфері безпеки, зокрема тестування на проникнення та розроблення експлойтів.

Упродовж найближчих тижнів компанія планує розширити доступ до GPT-6 Cyber для всіх схвалених клієнтів Daybreak Red. Попередню модель GPT-5.6 Cyber OpenAI також зробила доступною для всіх клієнтів цього рівня з четверга.

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Заявлені результати

OpenAI заявила, що її дослідники за допомогою GPT-6 Cyber виявили 81 раніше невідому вразливість у браузері Firefox. Mozilla класифікувала їх як уразливості високого рівня серйозності та почала випускати виправлення.

За твердженням компанії, модель також допомогла створити робочі експлойти для 948 вразливостей ядра Linux, 588 із яких раніше не були відомі. Розробникам OpenAI передала дані про 304 критичні знахідки в Linux разом із запропонованими виправленнями. Компанія також повідомила про зростання кількості спроб зловживати ШІ, зокрема з боку зловмисних кіберсуб’єктів і груп, які намагаються дистилювати її моделі.

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