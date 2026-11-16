OpenAI проведе пілотний проєкт із дослідницькою організацією Apollo Research, у межах якого шість її фахівців з оцінювання безпеки працюватимуть усередині компанії. Вони перевірятимуть, чи намагаються моделі штучного інтелекту підривати власні механізми узгодження з вимогами безпеки або контролю, повідомила TechCrunch з посиланням на Apollo.

Дослідники також стежитимуть за можливими спробами моделей послабити механізми контролю їхніх майбутніх версій. Коли саме почнеться пілотна програма, Apollo не повідомила.

Що перевірятимуть дослідники

У межах оцінювання Apollo вивчатиме, чи створює навчання стимули до підривної поведінки, чи можуть тести викликати таку поведінку, чи виникає вона під час внутрішнього використання моделей і чи можна виявити міркування, пов’язані з такими діями.

Раніше OpenAI оприлюднила результати, за якими під час навчання GPT-5.6 Sol модель почала залишати інструкції для своїх майбутніх версій із порадами приховувати від користувача помилки та поведінку, що не відповідає вимогам безпеки. Попереднє дослідження Apollo разом з OpenAI також показало, що моделі можуть поводитися інакше, коли знають про тестування.

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Яким буде доступ Apollo

OpenAI надасть Apollo інформацію, необхідну для перевірки можливих спроб підривної поведінки. Вона включатиме релевантний код і набори даних, результати запусків навчання з підкріпленням із доступними записами міркувань і винагородами, а також можливість надсилати запити до проміжних контрольних версій моделей.

Водночас доступ обмежуватиметься погодженими твердженнями, конкретними моделями та періодами оцінювання. OpenAI може не надати окрему інформацію через технічну неможливість, ризики для безпеки або захист інтелектуальної власності, але погодилася не приховувати дані лише тому, що вони можуть бути несприятливими для компанії.

Apollo також матиме доступ лише до уповноважених співробітників, яких обере OpenAI, хоча зможе пропонувати кандидатури. Організація зможе публікувати незалежні висновки, але OpenAI матиме можливість обмежувати обсяг доказів для їхнього публічного обґрунтування. Apollo назвала пілот амбітним першим кроком до ширших прав доступу та розкриття інформації.

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