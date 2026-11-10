OpenAI запустила бета-версію Business Hub для профілів компаній — TechCrunch

OpenAI запустила бета-версію Business Hub — простору в ChatGPT, де компанії зможуть створювати, верифікувати та оновлювати профілі з інформацією про свої товари й послуги. Новий інструмент має допомогти бізнесу впливати на те, як користувачі взаємодіють із компаніями через чатбот, повідомляє TechCrunch.

Профілі та агенти для бізнесу

Функція нагадує профілі компаній у пошукових системах: підприємства зможуть підтверджувати та редагувати інформацію про свої товари й послуги. Для верифікації OpenAI застосовуватиме кілька методів залежно від типу бізнесу та ринку, розповів журналістам віцепрезидент із монетизації Бенджі Шомайр.

Компанії, які відповідатимуть вимогам, також матимуть змогу створити спеціалізованого бізнес-агента. Він дозволятиме користувачам ChatGPT ставити запитання безпосередньо про компанію та її продукти.

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Статистика взаємодій

Business Hub надаватиме обмежену аналітику про взаємодію користувачів ChatGPT із бізнесом. Серед показників — перегляди профілю, згадки компанії, переходи на сайт та інші метрики.

В OpenAI заявили, що люди використовують ШІ для пошуку товарів, порівняння варіантів і ухвалення рішень. Компанія назвала новий інструмент раннім кроком до глибшої інтеграції бізнесу в ChatGPT.

Раніше OpenAI намагалася перетворити ChatGPT на майданчик для прямих покупок із комісійною моделлю та функцією кошика, однак у березні припинила цей проєкт.

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