У США оператор електромереж PJM Interconnection запропонував Федеральній енергетичній регуляторній комісії спростити процедури введення в експлуатацію нових генерувальних потужностей і приєднання великих споживачів. Це має прискорити відповідні процеси на тлі стрімкого зростання попиту на електроенергію з боку дата-центрів.

Дефіцит потужностей

PJM обслуговує 13 штатів і, за даними OilPrice, стикається з нестачею близько 6,8 ГВт генерувальних потужностей. Видання посилається на Reuters, за інформацією якого дефіцит виявили під час червневого аукціону PJM із закупівлі потужності на 2028/2029 роки. Оператор має забезпечити цю потужність до відповідного періоду, щоб покривати піковий попит.

Речник PJM Джефф Шилдс заявив, що нові генерувальні об'єкти та мережі передавання електроенергії не вводять в експлуатацію достатньо швидко, щоб відповідати зростанню навантаження, головним чином від великих споживачів на кшталт дата-центрів. За його словами, PJM може впливати на швидкість оцінювання нових ресурсів з погляду надійності.

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Скорочення строків оцінювання

Оператор пропонує скоротити строк вивчення приєднання нових джерел попиту до мережі з двох років до 12 місяців. PJM також розраховує завдяки оновленню процедур швидше визначати місця, де модернізація мережі є найнагальнішою для підключення нових дата-центрів.

Минулого місяця PJM оголосив попередження про максимальну генерацію: теплий фронт у зоні його роботи збігся з плановим технічним обслуговуванням генерувальних об'єктів. На обслуговуванні тоді перебували близько 62 ГВт потужностей, а ціни на електроенергію перевищили 1 000 доларів за мегават-годину.

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