У США 44% респондентів заявили, що менш схильні підтримати кандидата, який підтримує війну США та Ізраїлю проти Ірану. Більш схильними голосувати за такого кандидата назвалися 13% опитаних, ще 26% сказали, що ця позиція не матиме значного впливу на їхній вибір. Про це свідчить опитування YouGov, проведене напередодні проміжних виборів 2026 року, повідомляє Al Jazeera.

Ціни та воєнні цілі

Опитування також стосувалося вибору між внутрішніми цінами та воєнними цілями адміністрації США. Зокрема, 56% його учасників вважають, що уряд США має насамперед уникати підвищення цін усередині країни, а не досягати воєнних цілей президента Дональда Трампа в Ірані. Протилежної позиції дотримуються 22% опитаних.

Більшість респондентів — 53% — також вважає, що остаточне рішення про завершення війни має ухвалювати Конгрес США. За те, щоб це рішення залишалося за президентом, висловилися 29% учасників дослідження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Роль Конгресу

Директор програми Інституту глобальних справ Eurasia Group Джонатан Гаєр заявив Al Jazeera, що результати опитування, проведеного на замовлення його організації, свідчать про запит американців на активнішу роль Конгресу. За його словами, суспільство очікує, що законодавці контролюватимуть владу.

США та Ізраїль, за даними Al Jazeera, розпочали війну проти Ірану 28 лютого. Рішення Трампа обійтися без дозволу Конгресу на війну спричинило конституційні суперечки у США. У понеділок Трамп заявив, що Іран у військовому плані фактично вичерпався, однак не виключив подальших воєнних дій. Морська та наземна блокада Ірану з боку США, за інформацією видання, триває.

Читай нас у