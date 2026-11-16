Опитування: 50,2% батьків у Південній Кореї назвали догляд спільним — Korea Herald

У Південній Кореї 50,2% опитаних батьків заявили, що догляд за дітьми в їхніх родинах є спільною відповідальністю обох батьків. Водночас матері й надалі частіше беруть на себе щоденні справи, зокрема купівлю необхідних дитині речей, шкільного приладдя та приготування їжі.

Як повідомляє Korea Herald, Корейська асоціація народонаселення, охорони здоров’я та соціального добробуту провела онлайн-опитування 524 батьків дітей, які навчаються у початковій школі або молодші. Опитування тривало з 18 вересня до 5 жовтня.

Розподіл обов’язків у родинах

На запитання про те, хто здебільшого відповідає за догляд за дітьми вдома, 50,2% респондентів відповіли, що обов’язки поділяють обоє батьків. Ще 34,6% назвали основною відповідальною матір, а 12,7% — батька.

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За словами опитаних чоловіків, матері переважно стежать за тим, що потрібно дітям, і купують ці речі — так відповіли 54,4%. Ще 52,3% сказали, що купівлею шкільного приладдя головно займаються матері. Приготуванням їжі та годуванням дітей, за відповідями 45,2% батьків, також частіше опікуються матері.

Час на догляд і робочі обмеження

Загалом 68,3% респондентів вважають, що достатньо допомагають у догляді за дітьми. Частка тих, хто витрачає на це від однієї до трьох годин у звичайний робочий день, зросла до 56,3% проти 49,5% в опитуванні 2025 року. Водночас частка батьків, які приділяють догляду менш ніж годину, зменшилася з 19,4% до 13,3%.

38,4% учасників опитування сказали, що їхні роботодавці загалом із розумінням ставляться до відпусток для догляду за дитиною або зміни робочого графіка. Ще 27,5% зазначили, що формально можуть скористатися такими можливостями, однак відчувають тиск, аби цього не робити. Найчастіше батьки називали поліпшення умов праці зміною, яка дала б їм змогу активніше долучатися до догляду за дітьми.

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