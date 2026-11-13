Опитування: 62% аргентинців негативно оцінюють Мілея — Buenos Aires Times

В Аргентині 62% опитаних заявили про негативне ставлення до Хав'єра Мілея, тоді як позитивно його оцінюють 36%. Такі результати опитування LatAm Pulse, проведеного AtlasIntel для Bloomberg News і опублікованого 13 листопада, повідомляє Buenos Aires Times.

У попередньому дослідженні негативно Мілея оцінювали 59% респондентів, а позитивно — 38%. За даними видання, аргентинці оцінюють його більш негативно, ніж головних політичних суперників, хоча їхня популярність також залишається низькою.

Рейтинги суперників

Губернатор провінції Буенос-Айрес Аксель Кісільйоф, якого вважають імовірним претендентом на президентську посаду, отримав 39% позитивних оцінок — на два відсоткові пункти більше, ніж у попередньому опитуванні. Частка негативних оцінок Кісільйофа не змінилася і становить 54%.

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Найвищий позитивний рейтинг серед згаданих політиків мала колишня президентка Крістіна Фернандес де Кіршнер — 41%. За даними опитування, вона перебуває під домашнім арештом і позбавлена права обіймати політичні посади.

Безробіття турбує найбільше

Половина опитаних назвала безробіття однією з головних проблем країни — вище за корупцію та інфляцію. Приблизно третина респондентів віднесла інфляцію до ключових проблем.

З грудня 2023 року, коли Мілей обійняв посаду, формальний приватний сектор втрачав робочі місця майже щомісяця. Близько 70% учасників опитування негативно оцінили стан ринку праці. Водночас прибутковість аргентинських облігацій із погашенням у 2035 році в листопаді перевищила 13%, тоді як у липні вона була меншою за 9%.

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