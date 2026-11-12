Опитування: 62% працівників держсектору Кіпру зазнали булінгу — Cyprus Mail

На Кіпрі 62% працівників державного та ширшого державного сектору повідомили, що протягом останніх п’яти років стикалися з приниженням, образами або залякуванням на роботі. Такими є результати загальнонаціонального опитування, що ґрунтувалося на 5 148 дійсних анонімних анкетах, зібраних у червні 2026 року. Їх представили у профспілці держслужбовців Pasydy, повідомляє Cyprus Mail.

Найпоширеніші прояви булінгу

Серед тих, хто зазнав булінгу, 81% назвали найчастішими проявами знецінення, сарказм і принизливі коментарі. Ще 48% повідомили про виключення з доступу до інформації або робочих процедур, а 46% — про надмірний чи вибірковий контроль.

Жінки частіше за чоловіків повідомляли про такий досвід: 64,8% проти 56,1%. Із працівників, які стикалися з булінгом, 38% заявили, що це відбувалося часто, дуже часто або щодня, тоді як 41% повідомили про інциденти час від часу.

Керівників називали найчастіше

Про значення службової ієрархії свідчать відповіді постраждалих: 64% із них назвали кривдником керівника, зокрема 49% — безпосереднього начальника. Ще 33,1% повідомили про булінг із боку колег того самого рівня. Водночас 68% опитаних вважають, що робоча ієрархія стримує працівників від оскарження або повідомлення про неналежну поведінку.

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Понад половина постраждалих — 52% — ніколи не повідомляли про такі випадки. Неофіційно скаржилися 38%, а формальну скаргу подали лише 10%. Серед причин мовчання респонденти називали переконання в безрезультатності звернення, недовіру до наявних механізмів і страх помсти.

Недовіра до механізмів захисту

Лише 14% учасників дослідження вважають, що механізми протидії булінгу на роботі існують, 49% переконані в їхній відсутності, а 37% про них не знають. Ефективними такі механізми назвали тільки 10% респондентів.

Міністр праці Марінос Мусіуттас заявив, що Кіпр ратифікував Конвенцію Міжнародної організації праці №190 про насильство та домагання у сфері праці у 2024 році, а законодавство 2025 року встановило захист для державного й приватного секторів. За його словами, роботодавці мають запроваджувати політики запобігання, кодекси поведінки, навчання персоналу та визначати осіб для розгляду скарг. Водночас міністр визнав, що самих законів недостатньо, і назвав пріоритетами підвищення обізнаності працівників, доступні незалежні механізми скарг та навчання керівників.

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