У США чверть власників житла не змогла б оплатити несподіваний ремонт вартістю $5 тисяч, а ще 30% могли б зробити це лише ціною суттєвого виснаження заощаджень. Про це повідомляє Fortune з посиланням на вересневе опитування LendingTree.

Згідно з дослідженням, 34% домовласників відкладали щонайменше один необхідний ремонт або технічне обслуговування протягом останніх двох років. Серед тих, хто має невиконані ремонтні роботи, 32% пояснили це браком коштів.

Відкладені роботи дорожчають

Серед респондентів, яким довелося ремонтувати житло за останні два роки, 37% використали резервні заощадження. Ще 33% скорочували витрати на базові потреби, зокрема продукти, медичні послуги або догляд за дітьми.

Відтермінування ремонту також збільшує витрати: 34% власників помешкань, які нині потребують ремонту, заявили, що через зволікання роботи подорожчали. Чверть опитаних повідомила, що затримка спричинила додаткові пошкодження в будинку.

Фінансове навантаження відчувають і власники нерухомості зі значним капіталом у житлі. За даними опитування Hometap, проведеного в жовтні серед тисячі домовласників, 63% респондентів назвали володіння житлом джерелом щонайменше помірного фінансового стресу. У червні 2025 року таких було 55%.

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Водночас американці мали рекордні $13,2 трлн доступного власного капіталу в житлі у другому кварталі 2026 року, за оцінкою First American Data & Analytics. Проте це не означає наявності вільних коштів: власники житла стикаються зі зростанням податків на нерухомість, страхових внесків і рахунків за комунальні послуги.

Home Depot розраховує на невеликі проєкти

Майбутній генеральний директор Home Depot Річард Макфейл, який обійме посаду 23 листопада, заявив під час презентації квартальної звітності, що зростання процентних ставок тисне і на клієнтів компанії, і на її бізнес. Він замінить Теда Деккера, який залишиться головою ради директорів.

Home Depot повідомила про продажі на $43,4 млрд у третьому кварталі — на 4,9% більше, ніж роком раніше. Порівнювані продажі зросли на 2,2%. Компанія зазначає, що попит на масштабні проєкти з ремонту житла слабший, однак клієнти продовжують витрачати кошти на менші ремонти та обслуговування.

Через обмежені бюджети люди частіше беруться за роботи самостійно: 60% респондентів LendingTree, які виконували ремонт, зробили частину робіт власноруч через неможливість оплатити послуги фахівця. Серед міленіалів цей показник становив 72%.

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