Опитування допускають вихід Меланшона до другого туру у Франції — France 24

Опитування допускають, що засновник партії «Нескорена Франція» Жан-Люк Меланшон може вийти до другого туру президентських виборів у Франції 2027 року, де його потенційною суперницею може стати лідерка ультраправих Марін Ле Пен. Водночас Ле Пен очолює опитування, а Меланшон, за прогнозами, має значну підтримку молодих виборців, повідомляє France 24.

Підтримка молоді

Під час президентських виборів 2022 року Меланшон отримав найбільшу підтримку серед французів віком від 18 до 34 років. Останніми місяцями його також бачили на кількох протестах, організованих переважно молоддю. Зокрема, 5 листопада він був серед учасників протестів у Парижі, що відбувалися в межах загальнонаціонального страйку.

Серед пропозицій Меланшона, які приваблюють молодих виборців, — боротьба зі зміною клімату, перерозподіл багатства та «громадянська революція», покликана посилити участь населення в державному управлінні. Політолог Тібо Мюзерг назвав його останнім революціонером лівиці та зазначив, що молодь давно відчуває розчарування.

Робота партії з молодими активістами

Молодіжне крило LFI Jeunes Insoumis.es намагається залучати виборців через інтернет і вуличні акції. Партія також проводить щорічний «літній університет» для людей до 26 років; цього року його учасники зустрічалися з Меланшоном.

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Співголова молодіжного крила LFI та членкиня міської ради Монпельє Лівія Жампі заявила, що партія серйозно ставиться до політичних проблем французької молоді. За її словами, прихильники Меланшона серед молодих людей розуміють діяльність партії.

Критика Меланшона

Водночас Меланшон залишається суперечливою постаттю для ширшого електорату. Його критикували за заохочення студентського протестного руху, окремі акції якого супроводжувалися насильством. Політичні опоненти пов'язували його конфронтаційну риторику з громадськими заворушеннями, а президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що молодь експлуатують політичні сили.

Після нападів на Ізраїль 7 жовтня 2023 року Меланшона також регулярно звинувачують в антисемітизмі. Під час попередньої президентської кампанії його критикували за нібито поблажливе ставлення до Росії та обіцянку вивести Францію з НАТО в разі обрання. Мюзерг вважає, що молодих виборців менше турбують ці міжнародні питання, натомість вони прагнуть глибоких системних змін у Франції.

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